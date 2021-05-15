Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 10 bin dekar alanda pirinç ekimi yapılıyor. Hazırlanan tarlalar önce su ile dolduruluyor. Bataklık haline gelince de çeltik tohumu toprakla buluşturuluyor.

Yapılan çalışmalara ilişkin konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Şu anda tohumun toprakla buluşturulma zamanı. Biz bir iki ay öncesinden de hazırlıklarımıza başladık. Özellikle sulama kanallarının temizliğini, kaymakamlık olarak çeltik komisyonundaki birikimimizi kullanarak bitirmiş olduk." dedi.

İlçede coğrafi işaretli "sarıkılçık" pirinci başta olmak üzere, "yaşar", "maratelli" ve "Osmancık" çeşitleri de üretiliyor.

Çevlik Köyü Muhtarı Mahir Sarı, "Köyümüzde çiftçilikle uğraşıyoruz. Bin 500 dekar arazide çeltik üretiyoruz. Bugün de köylülerimiz keşan yapıyor, tarlalarını hazırlıyor." diye konuştu.

Çiftçilerin çeltik mesaisi ekim ayına kadar sürüyor.