İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, şu yollar 17.30'dan itibaren trafiğe kapatılacak:

"TEM kuzey yan yoldan Cendere Caddesi'ne bağlantı yolu, Kağıthane'den gelip Azerbaycan Caddesi'nden Metin Oktay Caddesi'ne bağlanıp TEM kuzeye bağlantı yolu Metin Oktay Caddesi iki yönlü olarak hem Kağıthane'den TEM'e bağlantı yolu hem de TEM kuzey yan yoldan Vadi İstanbul'a bağlantı yolu, Kemerburgaz'dan gelip Azerbaycan Caddesi'nden Vadi İstanbul köprüsünden Metin Oktay Caddesi'ni takiben TEM kuzeye bağlantı yolu."

Alternatif yollar ise TEM kuzey yol Hasdal bağlantı yolu ve Büyükdere Caddesi Maslak Ayazağa Caddesi Ayazağa Cendere Caddesi Azerbaycan Caddesi olarak belirlendi.

Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı saat 20.30'da başlayacak.