Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligin 40. haftasında 81 puanla zirvede yer alan Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ederken, 79 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı, 78 puana sahip üçüncü Galatasaray ise deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Geçen hafta Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş, bu hafta da Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilerek 81 puanda kaldı ve yarışta puan avantajını kaybetti.

Galatasaray, deplasmanda küme düşmesi daha önce kesinleşen Yukatel Denizlispor'u 4-1 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı ve zirvede Beşiktaş ile puanını eşitledi.

Fenerbahçe ise sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında 2 puan geride kaldı.

Zirvedeki Beşiktaş ile Galatasaray ikili averajda eşit durumda bulunurken, sezon sonunda olası puan eşitliğinde şampiyonu genel averaj belirleyecek. Ligde Beşiktaş'ın +44, Galatasaray'ın ise +42 averajı bulunuyor.

Beşiktaş ligin son haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak, Galatasaray ise sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise son haftada kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Ligin son haftası cumartesi günü oynanacak olan maçlarla tamamlanacak ve şampiyon belli olacak. İşte takımların şampiyon olma ihtimalleri...

Beşiktaş nasıl şampiyon olur?

Beşiktaş ligin son haftasında oynayacağı Göztepe karşısında galip gelir, Galatasaray Yeni Malatyaspor karşısında kaybederse, siyah beyazlı ekip şampiyon olacak.

-Beşiktaş ile Galatasaray kazanırsa, siyah beyazlı takım genel averajda üstünlüğünü korursa şampiyonluğunu ilan edecek.

-Beşiktaş berabere kalır, Galatasaray yenilirse, Beşiktaş, Fenerbahçe kazansa bile ikili averajda sarı laciverli ekibe üstünlük kurduğu için şampiyon olacak.

-Öte yandan Beşiktaş tek farklı, Galatasaray üç farklı kazanırsa averaj eşitleniyor. Bu durumda toplam gol sayısına bakılacak ve Beşiktaş şampiyonluğuna ilan edebilecek.

[Fotoğraf: TRT HABER]

-Beşiktaş ile Galatasaray berabere kalır, Fenerbahçe kaybederse siyah beyazlı takım şampiyon olacak.

-Hem Beşiktaş hem de Galatasaray sahadan beraberlikle ayrılır ve Fenerbahçe deplasmanda kazanırsa ligde puanlar eşitlenmiş olacak ve bu durumda da 3'lü averaja bakılacak.

3 takımın birbirleriyle oynadığı karşılaşmalardan oluşan puan durumunda Beşiktaş ve Galatasaray 7 puan topladı. Ancak averaj farkıyla siyah-beyazlılar önde olduğu için 3'lü averajda Beşiktaş sezonu lider olarak tamamlayacak.

[Fotoğraf: TRT HABER]

Galatasaray nasıl şampiyon olur?

-Galatasaray ligin son haftasında Yeni Malatyaspor karşısında kazanır, Beşiktaş puan kaybederse sarı kırmızılılar şampiyon oluyor.

-Galatasaray berabere kalır, Beşiktaş yenilirse sarı kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edecek.

-Galatasaray en az 4 farklı, Beşiktaş en fazla 1 farklı kazanırsa sarı kırmızılılar genel averajla 23'üncü şampiyonluğuna kavuşacak.

[Fotoğraf: TRT HABER]

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Ligde 3. sıraya gerileyen Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı oldukça zayıf. Rakiplerinin 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, ikili averajda hem Beşiktaş hem de Galatasaray'dan geride.

Beşiktaş ya da Galatasaray'ın son haftada alacağı 1 puan, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını yok ediyor.

Sarı-lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için Beşiktaş'ın Göztepe karşısında, Galatasaray'ın da Yeni Malatyaspor karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılması ve Fenerbahçe'nin de Kayserispor deplasmanında 3 puan alması gerekiyor.