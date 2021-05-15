Pendik'te yaşanan olayda iki sürücü, cadde üzerinde drift yaparak tehlike saçtı. Çevredekiler araçta bulunan sürücülere tepki gösterince otomobildekiler ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

Öfkelenen otomobil sürücüleri, tartıştıkları kişilerin üzerlerine araçlarını sürerek ezmeye çalıştı. O esnada hızla ilerleyen otomobillerden biri, oradan geçmekte olan bir otomobile çarpınca iki araç sürücüsü de yaralandı.

Vatandaşın üzerine aracını sürdü

Çevredekiler, kendilerini ezmeye çalışan ve kazaya sebep olan araçtaki kişiyi dışarı çıkararak darp etmeye başladı. Diğer araç sürücüsü de o esnada çevredekilerin üzerine aracını hızla sürerek ezmeye çalıştı.

Öfkesine hakim olamayan sürücü, aracını bir kez daha çevredekilerin üzerine sürdü. Kendilerini ezmeye çalışan otomobilden kaçmaya çalışan vatandaşlar, kıl payı kurtuldu.

İki kişi kazada, bir kişi kavga esnasında yaralandı

İddiaya göre olay yerinden geçtiği esnada otomobilin çarpmasıyla yaralanan sürücünün yakınları, olay yerine pompalı tüfekle gelerek havaya ateş açıp diğer sürücüye saldırmaya çalıştı.

Çıkan tartışmada iki kişi kaza nedeniyle, bir kişi de kavga esnasında bıçaklanarak yaralandı.

Drift ve kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.