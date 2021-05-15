Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesinde gece saatlerinde, Hakan Ö., park halindeki bir otomobili çaldı.

Durumu farkeden otomobil sahibinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

Çaldığı otomobille kaza yapan kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Polisi farkeden Hakan Ö., 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu otomobili çalan şüpheli, Beyazşehir Mahallesinde park halindeki tıra çarptı.

Çalıntı otomobilde maddi hasar meydana gelirken şüpheli Hakan Ö. ise polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.