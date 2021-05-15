Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 03:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kayseri'de çaldığı otomobille kaza yapan kişi yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de park halindeki otomobili çalan Hakan Ö., polisin kovalamacası sonucu kaza yapınca yakalandı. Çaldığı ve kaza yaptığı araçta ise maddi hasar oluştu.
Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesinde gece saatlerinde, Hakan Ö., park halindeki bir otomobili çaldı.
Durumu farkeden otomobil sahibinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı.
Çaldığı otomobille kaza yapan kişi kovalamaca sonucu yakalandı
Polisi farkeden Hakan Ö., 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu otomobili çalan şüpheli, Beyazşehir Mahallesinde park halindeki tıra çarptı.
Çalıntı otomobilde maddi hasar meydana gelirken şüpheli Hakan Ö. ise polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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