Kayseri'nin Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Sokak'taki apartman dairesinde bir araya gelen 8 kişilik arkadaş grubunun yanına, aralarında husumet bulunan 4 kişi konuşmaya gitti.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi silahla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.Ç, A.I, O.A, Ş.M. ve A.O.G. sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesi Akgedik Mahallesi'nde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.K., Z.K. O.K., H.E. ve E.K. silahla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından B.T, Ö.T, V.Y, E.B. ve B.Y. gözaltına alındı.

Ekiplerce, kavgada kullanılan 3 av tüfeği, 1 tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

Samsun'da iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokak'ta husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşen olayda silahla vurulan Muhammet Kıcır ağır yaralandı, Emrah K.ile Ferit K. ise ayaklarından yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesine giden Kıcır, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emrah K. ile Ferit K. ise Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.