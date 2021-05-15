Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, vatandaşların koronavirüs aşısı olma hikayelerinin filmleştirildiği "Bu Topraklara Aşık" adlı seriden yeni paylaşım yapıldı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci önceliği insan sağlığı olan devletimiz, ülkemizin her köşesinde var gücüyle aşılama çalışmalarına devam ediyor" denildi.

Serinin yeni bölümünde, Erzurum'un İspir köyünde oturan 90 yaşındaki emekli öğretmen Eşref Aras, aşılanma sürecinden bahsetti.

"Aşılar çok rahatlatıcıydı"

Evine gelerek aşılama yapan sağlık çalışanlarının daha sonra birkaç defa kendisini arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldığını anlatan Aras, şunları söyledi:

"Önceki dönemdeki hastane koşulları beni hiç de tatmin etmiyordu. Sağlık Bakanlığının çalışmalarının olumlu olduğu gerçeği ortada. Ondan sonra bir başkası geldi bir ay sonra aşıyı yaptı. Aşılar hakikaten çok rahatlatıcıydı. Yurdumuza, devletimize, milletimize ve bu bela hastalığın da bütün dünyaya bela olmaktan uzak olmasını nasip etsin Allah."