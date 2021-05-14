Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 23:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da traktör kazası: 4 ölü, 18 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Haymana ilçesinde römork bağlı traktörün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Ankara'nın Haymana ilçesinde Hamza T. idaresindeki traktör ile römorku, Kirazoğlu köyü Mangal Dağı mevkisinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 22 yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Haymana Devlet Hastanesine götürdü.
Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün hayatını kaybettiği, bunlardan 3'ünün 1, 9 ve 16 yaşlarında çocuk olduğu öğrenildi.
Ayrıca kazazedelerin tamamının Bahçecik Mahallesi'nde yaşadığı bildirildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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