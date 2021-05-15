Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te ayakkabı ve terlik üretilen fabrikada yangın
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te, bir ayakkabı ve terlik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor. Sayacılar Sitesi'ndeki yangında dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'teki Sayacılar Sitesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Dumandan etkilenen 4 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ayakkabı ve terlik üretilen fabrikadaki yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Yangın
Sıradaki Haber
Tarlalarda çeltik ekimi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz