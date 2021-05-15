Gaziantep'teki Sayacılar Sitesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen 4 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ayakkabı ve terlik üretilen fabrikadaki yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.