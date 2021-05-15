İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ile ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirlediği M.Ş. ve B.Ş'nin kullandığı adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda, 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 2,3 kilogram toz esrar, 1 kilogram bonzai, 50 gram kenevir tohumu, dijital hassas terazi, pompalı av tüfeği ve bu tüfeğe ait 40 fişek, ses ve gaz fişeği atabilen tabanca, 28 bin 709 lira, 50 avro, satışa hazır vaziyette 18 adet sarılmış sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda M.Ş ve B.Ş ile irtibatlı olduğu tespit edilen 6 şüpheli daha yakalandı.