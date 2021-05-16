Nine Hatun Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken çatıda hasar oluştu.

Bu arada, yangına şampiyonluk kutlaması sırasında atılan maytabın neden olduğu iddia edildi.