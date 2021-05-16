Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 03:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenler'de çatı yangını
İstanbul Esenler'de bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Nine Hatun Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken çatıda hasar oluştu.
Bu arada, yangına şampiyonluk kutlaması sırasında atılan maytabın neden olduğu iddia edildi.
Etiketler: Yangın
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