Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, her sene 1 Ekim'den gelecek yıl 30 Eylül'e kadarki dönemde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından takip edilerek hesaplanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı 7 aylık yağışları 441,9 milimetre ölçüldü. Geçen yılın su/tarım yılı 7 aylık döneminde 414,3 bu yılın su/tarım yılı 7 aylık döneminde ise 337,5 milimetre yağış düştü.

Buna göre, Türkiye'de 2021 su/tarım yılı 7 aylık yağışlarının, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 24, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azaldığı tespit edildi.

7 aylık yağışların en azı Iğdır'da, en çoğu Rize'de ölçüldü

2021 su/tarım yılı 7 aylık yağışları Trakya, Kuzey Ege, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Giresun, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde normallerin biraz üzerinde, diğer tüm bölgelerde ise altında seyretti. Denizli, Amasya, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum'un kuzeyi ile Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde azalmanın yer yer yüzde 40'ın üzerine çıktığı tespit edildi.

Bu yılın su/tarım yılı 7 aylık yağışları ise 159 milimetre ile en az Iğdır'da, 881 milimetre ile en fazla Rize'de ölçüldü.

Normallerine göre en fazla azalma ise yüzde 52 ile Mardin'de kayıtlara geçti.

2021 su/tarım yılının 7 aylık periyodunda, Türkiye'de en çok yağışlı gün, İstanbul çevresi, Batı Karadeniz sahil kesimi, Balıkesir’in kuzeyi ve Ordu, Giresun, Rize ve Hopa çevrelerinde 100-125 gün aralığında gerçekleşti.