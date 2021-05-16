Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evde çıkan yangında 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: AA ]
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Güzelburç Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Evde bulunan Suriye uyruklu 1'i çocuk 4 kişi, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Etiketler: Yangın
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