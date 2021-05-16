Güneşli ve sıcak geçen bayram günlerinin ardından yeni haftada Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Yurdun kuzey, doğu ve iç kesimleri yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftada havanın nasıl olacağıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Tekin, "Bahar yağışları ülkemizin büyük bir bölümünde kendini gösterecek özellikle kuzey ve doğu kesimlerde yağışları göreceğiz" dedi.

Yağmur ve fırtına uyarısı

Karadeniz Bölgesi İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış kendini gösterecek. Bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına da etkili olacak.

"Salı ve çarşamba günü ise ülkemizin kuzey kesimlerinde daha dar bir alanda yağışları göreceğiz" diyen Tekin, Doğu karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın fırtına şeklinde olacağını söyledi.

Sıcaklıkların yurt genelinde artması bekleniyor.

“Hava sıcaklığı ise yağış alan yerlerde biraz azalacak fakat salı gününden itibaren artma trendine giriyor. Salı günü batı kesimlerde mevsim normalleri civarında doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak hafta boyunca da hava sıcaklığı bu şekilde devam edecek”

3 büyük şehirde hava durumu nasıl?

3 büyükşehirde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. İstanbul'da Salı, Perşembe ve Cuma günü yağışlı hava etkili olacak. İzmir'de hafta genelinde hava güneşli olacak. Ankara'da ise Pazartesi ve Cuma günü yağmur bekleniyor.