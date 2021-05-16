Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da 2 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı 2 köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilik, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Akkiraz ve Öncül köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina kararı alındığını açıkladı.
Güvenlik güçlerince köylere giriş ve çıkışlar durduruldu.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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