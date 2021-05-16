Valilik, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Akkiraz ve Öncül köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina kararı alındığını açıkladı.

Güvenlik güçlerince köylere giriş ve çıkışlar durduruldu.