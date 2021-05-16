Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 51 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında son dört günde 51 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda son dört günde farklı mahallelerdeki 51 evde karantina uygulamasına başlandı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 17:25
- 17:14
- 17:15
- 17:04
- 17:09
Sıradaki Haber
Ardahan'da 2 köy karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz