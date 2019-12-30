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Sakarya'da minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı30 Aralık 2019 Pazartesi 02:46 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 02:48
Sakarya'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi İdealkent Sitesi mevkisinde İ.T. idaresindeki minibüs yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı, yerde yatan bazı yaralılara serum bağladı.
Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatma Kılıç kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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