Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sapanca-Adapazarı yolunda N.M. idaresindeki araç, E.Ç'nin kullandığı otomobil ve A.B. yönetimindeki hafif ticari aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan SUV tipi araç, kaldırımdaki tabelaya çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler N.M. ve A.B. ile araçlardaki S.B, G.Ç, H.Ç, M.Ç, Ü.G.K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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