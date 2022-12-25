Suvermez köyünde yaşayan 69 yaşındaki Hüsamettin Özkul, yolda yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğradı.

Çıkardığı paltosunu sallayarak kendini korumaya çalışan Özkul, dengesini kaybederek yere düştü.

Köpekler, bu sırada çevreden geçen bir vatandaşın müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Bacağındaki ısırık nedeniyle hastaneye götürülen Özkul, pansumanın ardından taburcu edildi.

Sahipsiz köpeklerin saldırısı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Vatandaş gelmeseydi beni parçalarlardı"

Özkul, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadığı olayda yaralanmanın yanı sıra psikolojisinin de bozulduğunu belirterek, "Evimden çarşıya geliyordum, bir anda köpeklerin saldırısına uğradım. Vatandaş gelmeseydi beni parçalarlardı. Arkamdan saldıran köpek bacağımdan yaraladı. Bir arkadaşın arabasıyla hastaneye gittim. Vatandaş olarak rahatsızız bu durumdan. Yerimde bir çocuk olsa mahvolmuştu." dedi.

Köylüler, kendilerini korumak için değnekle dolaşıyor

Köy muhtarı Ahmet Özdemir ise yetkililere yaptıkları şikayetin ardından köpeklerin aşılanıp yeniden bırakıldığını, daha etkili çözüm beklediklerini ifade etti.

Köylerinde çok fazla sahipsiz köpek bulunduğunu, sokakta birçok vatandaşın elinde değnekle gezdiğini anlatan Özdemir, "Bu saldırgan köpeklerin barınaklara bırakılmasını istiyoruz. Çocuklar okula gidemiyor. Vatandaş ve çocuklar rahatsız oluyor." diye konuştu.

Vatandaşlardan Raşit Şener de köpeklerin zaman zaman saldırganlaşması nedeniyle her sabah evinden işlettiği kahvehaneye elinde değnekle gelebildiğini dile getirdi.