Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda dün başlayan ve bugün de devam eden kuraya, başvuru yapan bazı vatandaşlar ile yakınları katıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Acıgöl, Derinkuyu ve Hacıbektaş ilçeleri ile Çat, Göre, Kaymaklı, Sulusaray ve Tatlarin beldelerine inşa edilecek 705 konutun hak sahipleri belirlendi.

Kent merkezi ile Avanos, Gülşehir, Kozaklı ve Ürgüp ilçelerinde yapılacak 1026 konutun hak sahipleri de dün gerçekleştirilen törende kurayla belirlenmişti.