Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
37 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek için Erzurum'a gönderildi
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
İstanbul'da yakalanıp Kars'a getirilen 37 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Erzurum'a gönderildi.
Bir süre önce güvenlik güçlerince İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan farklı ülkelerden 37 düzensiz göçmen, hafta sonu Kars'a getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı nezaretinde İl Göç İdaresinde işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Düzensiz göçmenler buradaki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Erzurum
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