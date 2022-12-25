Köyde kuduz vakası: 6 ay karantina uygulanacak
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir köyde kuduz vakaları görüldü. 2 köyde de kuduz vakası şüphesi belirlendi. 3 köyde 6 ay karantina tedbiri alındı. Köylere hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.
Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak’a ait köpek hastalanması sonucu tedavi altına alındı.
Kuduz belirtileri bulunan köpekten alınan numuneler Adana Kontrol Laboratuvarına gönderildi. Burada yapılan testlerde köpeğin kuduz olduğu anlaşılması üzerine köpek itlaf edildi.
Kuduz vakasının yaşandığı Dikilitaş köyünde kuduz olan köpeğin temaslı olduğu düşünülen ve aynı zamanda şüpheli görülen köpek ve kedilere de itlaf uygulandı.
3 köyde 6 ay karantina uygulanacak
Dikilitaş Köyünün yakı sıra sirayet şüphesi olan Yeniköy ve Zormağara köylerinde karantina altına alındı.
Gerekli tüm tedbirlerin alındığı köylerde pazartesi günü itibariyle tüm kedi, köpek türleri aşılanacağı ve Dikilitaş, Yeniköy ile Zormağara köylerinde 6 ay boyunca karantinanın uygulanacağı belirtildi.
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