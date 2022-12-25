Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 11:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da başıboş atlar sokaklarda gezdi
Elazığ’da başıboş atların cadde ve sokaklarda gezdiği anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ’da başıboş atlar, sabahın erken saatlerinde araç ve yaya trafiğinin olmadığı caddelerde gezdi.
Kırklar Mahallesi'nde atların caddelerde gezinmesi, ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bir süre caddede gezen atlar daha sonra gözden kayboldu.
Etiketler: Elazığ
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