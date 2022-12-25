Dün saat 14.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı'nda, alışveriş merkezine gitmek üzere taksiye binen müşteriler ile kısa mesafeye gitmeyi reddeden taksici arasında tartışma çıktı.

Taksici şiddetlenen kavgadan kaçmak için müşterilere biber gazı sıkıp araçtan indi.

Müşterilerden biri eline aldığı bijon anahtarı ile önce taksinin yan aynalarından birini, sonra aracın camlarını paramparça etti.

O anlar anbean kameraya yansıdı.

Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi, kaçan taksi şoföründen ise haber alınamadığı belirtildi.