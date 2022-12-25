Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 10:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kısa mesafeye götürülmeyince taksinin camlarını kırdı
İstanbul Esenyurt’ta kısa mesafeyi reddeden taksiciye sinirlenen müşteri, eline bijon anahtarı alarak aracın camlarını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dün saat 14.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı'nda, alışveriş merkezine gitmek üzere taksiye binen müşteriler ile kısa mesafeye gitmeyi reddeden taksici arasında tartışma çıktı.
Taksici şiddetlenen kavgadan kaçmak için müşterilere biber gazı sıkıp araçtan indi.
Müşterilerden biri eline aldığı bijon anahtarı ile önce taksinin yan aynalarından birini, sonra aracın camlarını paramparça etti.
O anlar anbean kameraya yansıdı.
Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi, kaçan taksi şoföründen ise haber alınamadığı belirtildi.
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