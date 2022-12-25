Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı.
Jandarma ekiplerince iki gün önce birinci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü mensubu Y.A'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen Y.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele
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