Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 47 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 47 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.
Hudut Kartalları, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van hudut hattında, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ile müşterek gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 47 kilo 282 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Van Uyuşturucu Milli Savunma Bakanlığı
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