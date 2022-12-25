Hudut Kartalları, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van hudut hattında, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ile müşterek gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 47 kilo 282 gram uyuşturucu ele geçirildi.