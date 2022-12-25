İstanbul'daki alışveriş merkezlerinin otoparklarında 3 saatten az kalan araç sahiplerinden ücret alınması yasal değil.

Avukat İbrahim Ak, "AVM’lerdeki bu otopark ücretinin önüne geçilebilmesi için vatandaşa da ciddi görevler düşmekte. Az bir ücret vereyim bu günlük çıkayım AVM’den demekteler. Bu şekilde ihbar ve şikayet olmadıkça AVM’lerin bu keyfi davranışlarının önüne geçilememekte" dedi.

3 saat öncesi ücret talep edenler var

Beşiktaş, Bakırköy, Şişli, Fatih ve Kadıköy gibi yoğun ilçelerdeki AVM otoparklarının çoğunda, ilk 3 saatte de ücret talep ediliyor.

İbrahim Ak, bu durumun mevzuata uygun olmadığını belirtti, "Eğer otopark görevlisi size bariyeri açmamakta direnirse bu, Türk Ceza Kanunu’nda kişi hürriyetinden yoksun kılma suçunu bile oluşturabilir" açıklamasını yaptı.

Peki araç sahiplerinin bu durumda ne yapması gerekiyor?

İbrahim Ak, "Ödemeyi yapmak zorunda kalan vatandaş, en azından ödemeyi yaptığına dair fişi, otoparka giriş çıkış saatini ispatlar nitelikte bir evrakı alırsa daha sonra kolluk kuvvetine şikayette yine bu ödemeyi alan işletmenin bu AVM’nin cezai işleme maruz kalmasına destek olacaktır" sözleriyle vatandaşların ne yapması gerektiğini anlattı.

Haber: Diruba Amil