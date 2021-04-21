Tavas'ın Nikfer Mahallesi'nde bulunan 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanları, Derinkuyu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine ambulansla yola çıktı.

Rahatsızlanan kişiye ulaşmak için ormanlık alandaki yoldan gitmek zorunda kalan acil sağlık ekibi, ağaç kesim çalışması sırasında yola devrilen kütük ve ağaç dallarıyla karşılaştı.

Sağlıkçılar yolu açtı

Ambulansın kapalı yoldan geçememesi üzerine acil sağlık çalışanları paramedik Ramazan Çalık ile İbrahim Ebci, araçtan inerek kütükleri ve ağaç dallarını yoldan kaldırdı.

İnsan hayatı için saniyelerle yarışan acil sağlık ekibinin bu davranışını, ambulansı kulanan ve araçtan ayrılmayan Süleyman Sarıkayış tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ekipler, kısa sürede rahatsızlanan kişiye ulaşarak Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasını sağladı.