Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 14:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kış uykusundan uyanan ayılar, arı kovanlarına saldırdı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak Ereğli ilçesinde kış uykusundan uyandıktan sonra ormanlık alanda yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan ayılar, arı kovanlarına saldırdı. Üreticinin 7 arı kovanını parçalayan ayı, binlerce arının da telef olmasına neden oldu.
Ereğli ilçesinde oturan Hasan Kaplan’ın tarlasında bulunan arı kovanları kış uykusundan uyanan ayı ya da ayılar tarafından parçalandı.
Ayı, peteklerdeki balları yerken, arıların de telef olmasına neden oldu.
[Fotoğraf: İHA]
Binlerce arının 10 kovanda bal yaptığını söyleyen Hasan Kaplan, "Ayı, kovanlarımı parçaladı, balları yedi, arıları telef etti. Zararım en az 10 bin lira. Artık ayıların bize zarar vermesinden endişe ediyoruz. Bu konuda tedbirler almaya çalışıyoruz. Kovanlara Saldıran ayı sayısını tam bilmiyorum. Ama pençe ve tırnak izleri geldiği güzergahlar, yıktığı kovanlar bunları takip edebiliyoruz" dedi.
[Fotoğraf: İHA]
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