Ereğli ilçesinde oturan Hasan Kaplan’ın tarlasında bulunan arı kovanları kış uykusundan uyanan ayı ya da ayılar tarafından parçalandı.

Ayı, peteklerdeki balları yerken, arıların de telef olmasına neden oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Binlerce arının 10 kovanda bal yaptığını söyleyen Hasan Kaplan, "Ayı, kovanlarımı parçaladı, balları yedi, arıları telef etti. Zararım en az 10 bin lira. Artık ayıların bize zarar vermesinden endişe ediyoruz. Bu konuda tedbirler almaya çalışıyoruz. Kovanlara Saldıran ayı sayısını tam bilmiyorum. Ama pençe ve tırnak izleri geldiği güzergahlar, yıktığı kovanlar bunları takip edebiliyoruz" dedi.

[Fotoğraf: İHA]