Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 14:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Nisan ayının sonlarında 8 metre karla mücadele sürüyor
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığı yer yer 8 metreyi aşıyor. Karla mücadele ekipleri, Meydanbelek Yaylası yolunda 10 gündür zorlu bir çalışma yürütüyor.
Ülke genelinde hava sıcaklıkları artarken, dağlarla çevrili Hakkari Yüksekova'da ise halen kar manzaraları görülüyor.
İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Meydanbelek Yaylası'nda karlı yolların açılması için de yoğun çalışma başlatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliliği karla mücadele ekipleri, çığ ve rüzgarın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı bölgede, 10 gündür zorlu bir çalışma yürütüyor.
İş makinelerinin kar kütleleri arasında adeta kaybolduğu bölgede çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları
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