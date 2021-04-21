Türk Polis Teşkilatı'na 1998 yılında giren Hilmi Köse, Tunceli'deki mülakatların ardından çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu özel harekata katıldı.

Köse, yıllarca Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütlerine yönelik çok sayıda başarılı operasyonda yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce PKK'lı teröristlere karşı ortak gerçekleştirilen Sur, Cizre, Nusaybin merkezli çukur ve barikat operasyonlarında yine en ön saflarda görev aldı.

Hilmi Köse'nin 20 yıldır silah tuttuğu sol eli, 2015'teki 'hendek' operasyonlarında, Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lılarla girdiği çatışmada, üzerine atılan el yapımı patlayıcının patlaması sonucu parçalandı.

Gazi unvanı alan Köse, kopma derecesine gelen sol kolundan 16 ağır ameliyat geçirdi. Sağ ayak ile leğen kemiğinden alınan 20 santimetrelik kemik ve deri, Köse'nin parçalanan koluna nakledildi.

Silahlı eline aldı, göreve geri döndü

Hilmi Köse, çocukluk hayali olan Özel Harekat Başkanlığı'na geri dönebilmek için daha önce hiç silah almadığı sağ eliyle atış eğitimlerine katıldı. Köse, yaklaşık 2 yıl süren tedavi ve atış eğitimi sürecinin ardından yuvası olarak gördüğü Özel Harekat Başkanlığı'na tekrar döndü.

Gazi polis, ardından silah arkadaşlarıyla birlikte 'Zeytin Dalı' ve 'Barış Pınarı' harekat bölgelerinde görev aldı. Köse, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında teşkilat bünyesinde düzenlenen atış yarışmasında da büyük başarı elde etti. Köse, sağ eliyle katıldığı yarışmada Türkiye 5'incisi olmayı başardı.

6 yıl sonra sol eliyle ilk atışı tam isabet

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde görev yapan gazi polis Hilmi Köse, 6 yıl aradan sonra sol eliyle ilk atışını yaptı. Köse, nakil yapılan eliyle 25 metreden yaptığı ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Köse, uzun namlulu silahla yaptığı ikinci atışta da aynı başarıyı elde etti.

Sol eline 6 yıl sonra ilk kez silah aldığını söyleyen Hilmi Köse, "Sol elimi kullanamıyorum aslında, kavrama yapamıyorum; ama elimin bir noktasına bastırdığımda parmaklarım hareket ediyor. Tüfeğin kabzasını tuttuğum zaman tetik parmağımın çalıştığını fark ettim. Atış yapmadım tüfekle daha önce. Bugün ilk defa bir tüfekle atış yaptım. Sol elimi kullanmayı düşündüm, deneme yapmak istedim. Atış sonucunu da görmüş oldunuz" dedi.

"Özel harekatçının en önemli teçhizatı silahıdır"

Gazi polis Hilmi Köse, 'hendek' operasyonları sırasında teröristlerle yaralı halde çatışma devam ettiğini ve en yakın arkadaşını şehit verdiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Özel harekatçının en önemli teçhizatı, silahıdır. Aktif olarak, göreve giderek, faydalı olmak istiyordum ve onun için birçok kez ameliyat oldum"