Kaza, Barbaros Bulvarı'nda bulunan alt geçitte meydana geldi.

Çift katlı İETT otobüsünün şoförü Baki T. telefonu ile oynarken bariyerlere çarptı. Bariyerin otobüsün içine girmesi sonucu 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçin hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bariyerlerin saplandığı Sevgi Yamaç Yalçin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ayağında kırık olan yolcu M.B. ise ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Sürücü gözaltına alındı

İtfaiye ekipleri de bariyerleri keserek otobüsten çıkardı. Otobüs şoförü Baki T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçin'ın aşçı olarak çalıştığı ve işe gittiği öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sürücü Baki T. cep telefonuyla ilgilenirken otobüsün kontrolünü kaybediyor. Daha sonra otobüs kaza yapıyor.