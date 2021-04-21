Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bu beldeye gelenlerin girişte kaydı alınıyor
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde artan koronavirüs vakaları üzerine yeni tedbirler alındı. İlçeye bağlı Bahadın beldesine misafir olarak gelenlerin HES kodlarını alınıyor, kayıtları tutuluyor.
Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ilçede de artış gösterdiğini belirterek, aldıkları tedbirlerle bunun önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi.
Beldenin 7 mahalle ve 2 bin 500 nüfusa sahip olduğunu ifade eden Bozdemir şöyle konuştu:
"Dışarıdan beldemize gelen vatandaşlarımız ve konuklarımızın belde girişinde ateşi ölçülüyor, HES kodları alınıyor ve kayıtları tutuluyor. Beldemizde cenaze ve nikah törenlerini, pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Kalabalık oluşmasına izin vermiyoruz. Böylelikle vakaların yayılmasının biraz olsun önüne geçmeye çalışıyoruz."
Bozdemir, alınan önlemler sayesinde beldede vakaların önemli ölçüde azaldığını sözlerine ekledi.
Etiketler: Koronavirüs HES Kodu
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