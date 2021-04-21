Dün akşam etkili olan rüzgar nedeniyle oluşan hasar, günün ağarmasıyla daha net ortaya çıktı. Merkez Şahinbey ilçesindeki rüzgar, bazı binaların çatısını uçururken, çok sayıda araç ise molozların altında kaldı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren ekipler, hasar tespit çalışmaları yapıyor.

Karataş bölgesindeki bir sitede aracı enkaz altında kalan vatandaşlardan Ayhan Volkan, evinin balkonunda otururken rüzgarın çıktığını ve uçuşan çatıları gördüklerini dile getirdi.

"Benim aracım da tamamen enkazın altında"

Panik halinde eve girdiklerini anlatan Volkan, "Yanımızdaki bloğun çatısı uçup önce oyun alanına geliyor, ardından da bizim araçlarımızın üstüne. Benim aracım da tamamen enkazın altında. Ciddi bir hasar var. Sevindirici durum ise herhangi bir can kaybının yaşanmaması. Bina olarak mağduruz. Gereken desteğin verilmesi noktasında da yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.