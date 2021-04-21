Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suriye'ye geçmeye çalışan PKK/YPG'li terörist sınırda yakalandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattından Suriye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG mensubu terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin Türkiye'den yasa dışı yollarla Suriye'ye geçeceğine yönelik istihbarat üzerine sınaırdaki önlemler artırıldı.
Güvenlik güçleri, Akçakale sınır hattından Suriye'ye geçmeye çalışan teröristi, silahsız ve teçhizatsız olarak yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek sorguya alınan şüphelinin terör örgütü PKK/YPG mensubu olduğu tespit edildi.
Etiketler: Terörle Mücadele Terör Örgütü PKK/YPG
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