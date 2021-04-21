Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek şüpheli Y.K'nın Adana'dan Gaziantep'e kendisine ait olan kamyonet ile gümrük kaçağı makaron getireceğini tespit etmesi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüpheliyi Sam Mahallesi Muammer Güler Bulvarı'nda yakaladı.

Şüphelinin kamyonetinde yapılan aramada 2 milyon 900 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.