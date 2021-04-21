Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyonetten 2 milyon 900 bin gümrük kaçağı makaron çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, bir kamyonette yapılan aramada 2 milyon 900 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek şüpheli Y.K'nın Adana'dan Gaziantep'e kendisine ait olan kamyonet ile gümrük kaçağı makaron getireceğini tespit etmesi üzerine harekete geçti.
Ekipler, şüpheliyi Sam Mahallesi Muammer Güler Bulvarı'nda yakaladı.
Şüphelinin kamyonetinde yapılan aramada 2 milyon 900 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.
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