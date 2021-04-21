Olay, Sultanbeyli’de bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi.

Gürkan Turan isimli vatandaş, doğum sancısı başlayan eşi Lela Turan'ı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Hastanede sezaryen doğum yapılamayacağı cevabını alan Turan, eşini özel hastaneye yetiştirmek üzere yola çıktı.

Eşinin sancılar içinde kıvranmasına dayanamayan Turan, aracını benzin istasyonuna çekerek çalışanlardan yardım istedi.

Benzin istasyonu personellerinden bir kadın, araç içerisinde bulunan ve doğum sancısı çeken genç kadının doğumuna yardım etti. Doğum sonrası anne ve bebeği, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bebeklerine istasyon çalışanının ismini verdiler

Lela ve Gürkan Turan çifti, bebeklerinin sağlıkla dünyaya gelmesine yardımcı olan istasyon çalışanı "Melek" isimli personelin ismini bebeklerine verdi.

Hastanede kontrolleri gerçekleştirilen anne Lela Gürkan ile bebek Linda Melek’in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, istasyon çalışanının doğum sancısı çeken kadına yardım ettiği anlar kameraya yansıdı.

"Bizim içinde çok ilginç bir an oldu"

O sırada benzin istasyonunda bulunan Doruk Bilaloğlu isimli vatandaş, “Ben o esnada yakıt alıyordum. Benzinliğe hızla bir araba giriş yaptı. Araçtan inen adam panik halindeydi. Meğerse eşi doğum yapıyormuş. Benzinlikteki arkadaşlar yardımcı oldular. Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Baba sanırım hastaneye gidemediği için paniklemişti. Bizim içinde çok ilginç bir an oldu. Sonuçta çok yaşanan bir durum değil. Her şeye rağmen sonu mutlu bitti” dedi.