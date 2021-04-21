Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 09:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kurye otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sipariş teslim etmek için yola çıkan kurye, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Kaza, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçen pazar günü Başakşehir Mahallesi’nde meydana geldi.
Sipariş teslim etmek için yola çıkan kurye, kullandığı motosiklet ile verilen adresteki sokağa döndüğü sırada karşı yönden gelen otomobili fark etti. Hemen manevra yapmak istedi ancak ön tekeri kayan motosiklet devrildi. Kurye, yola savrulurken otomobil çarptığı motosikleti sürükledi.
Park halindeki bir otomobilin de hasar gördüğü kaza, sokakta bulunan binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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