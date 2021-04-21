Kaza, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçen pazar günü Başakşehir Mahallesi’nde meydana geldi.

Sipariş teslim etmek için yola çıkan kurye, kullandığı motosiklet ile verilen adresteki sokağa döndüğü sırada karşı yönden gelen otomobili fark etti. Hemen manevra yapmak istedi ancak ön tekeri kayan motosiklet devrildi. Kurye, yola savrulurken otomobil çarptığı motosikleti sürükledi.

Park halindeki bir otomobilin de hasar gördüğü kaza, sokakta bulunan binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.