Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 09:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kaputa oturup ayaklarıyla bozulan aracını itti
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da seyir halindeki otomobilin ön kaputuna oturan kişi, bozulan aracını ayaklarıyla itti. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.
Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturan kişi, bozulan aracını ayaklarıyla itti.
Çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği olay, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
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