Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, cep telefonuyla konuşarak yolda ilerleyen bir kişi, iş yerinin önüne geldiğinde pencerede asılı olan Türk bayrağını söktü ve yoluna devam etti.

Türk bayrağına yapılan bu çirkin saldırı geçtiğimiz günlerde yaşandı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Polis hemen harekete geçti. Bayrağı söken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.