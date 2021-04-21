Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 08:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk bayrağına çirkin saldırı
Aydın Kuşadası'nda yoldan geçen bir kişi, iş yerinin duvarında asılı olan Türk bayrağını söküp aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan çirkin saldırısının şüphelisi her yerde aranıyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, cep telefonuyla konuşarak yolda ilerleyen bir kişi, iş yerinin önüne geldiğinde pencerede asılı olan Türk bayrağını söktü ve yoluna devam etti.
Türk bayrağına yapılan bu çirkin saldırı geçtiğimiz günlerde yaşandı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.
Polis hemen harekete geçti. Bayrağı söken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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