Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden, Erzincan’ın doğusu, Erzurum, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar sebebiyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çanakkale °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

İstanbul °C, 17°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

Kırklareli °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kocaeli °C, 17°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

Ege

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir °C, 21°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

Manisa °C, 21°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

Muğla °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adana °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Antalya °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

Hatay °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

Isparta °C, 19°C

Az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey, Sivas'ın kuzeydoğu çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

Çankırı °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Eskişehir °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

Konya °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Bolu °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Düzce °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kastamonu °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Zonguldak °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa), yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Amasya °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Artvin °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor

Samsun °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa), yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Erzurum °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Iğdır °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kars °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Van °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adıyaman °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Siirt °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Şanlıurfa °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu