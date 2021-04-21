Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava sıcaklıkları...
Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Siirt çevrelerinde sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden, Erzincan’ın doğusu, Erzurum, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar sebebiyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Bölgelerimizde hava
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Çanakkale °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
İstanbul °C, 17°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
Kırklareli °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Kocaeli °C, 17°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
Ege
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir °C, 21°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
Manisa °C, 21°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
Muğla °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Antalya °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
Hatay °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
Isparta °C, 19°C
Az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey, Sivas'ın kuzeydoğu çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
Çankırı °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Eskişehir °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
Konya °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Bolu °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Düzce °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Kastamonu °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Zonguldak °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa), yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Amasya °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Artvin °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor
Samsun °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa), yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Erzurum °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Iğdır °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Kars °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Van °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adıyaman °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Siirt °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Şanlıurfa °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu