Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 09:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bisikletli çocuk ölümden kıl payı kurtuldu
Batman'da bisikletli bir çocuk beton mikserine çarptı. Çocuğun mucize kurtuluşu ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Korık Mahallesinde, beton mikseri kavşağa yaklaştığı halde hızını kesmedi.
O aradan sokaktan geçen bisikletli bir çocuk, beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşananlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
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