Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'cü eski katibe 6 yıl 3 ay hapis cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'teki FETÖ davasında, eski katip 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüşen duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Ekrem E. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, ByLock programını kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ekrem E'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Etiketler: FETÖ
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