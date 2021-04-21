7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüşen duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Ekrem E. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, ByLock programını kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ekrem E'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.