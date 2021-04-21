Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de zincirleme kaza: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kırşehir-Kayseri kara yolunda seyir halinde olan Murat Ş. idaresindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kındam bölgesindeki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı.
Kazada yaralanan tır sürücüsü ile otomobillerdeki M.K, T.E. ve S.B, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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