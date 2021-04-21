Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da fırtına evlerin çatısını uçurdu
[Fotoğraf: DHA]
Erzurum'da saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu. Belediye ekipleri enkazları kaldırmak için çalışma başlattı.
Kentte son günlerde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Süleyman Ağa Sokak'ta Ziya Kateci'ye ait 2 katlı binanın çatısı ile Narman ilçesinde 5 katlı binanın çatısı yola savruldu.
"Çatının yere düşmesiyle uyandık"
Gürültüye uyandıklarını söyleyen Keteci, "Gece çatının yere düşmesiyle uyandık. Çatımız yola uçtu. İlgili yerlere dilekçe verdik" dedi.
Öte yandan Narman'da yola savrulan çatı parçaları bazı araçlarda da hasara yol açtı.
Etiketler: Fırtına
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