Olay, İstanbul Avcılar'da bulunan bir perdeci dükkanında meydana geldi.

Sabahın erken saatlerinde perdeci dükkanının önüne gelen hırsızlar, dükkanın kilidini demir kesme makası ile keserek içeriye girdi. Yol kenerında bekleyen otobüs de dükkanın kapısına yanaştı.

Parmak izlerinin belli olmaması için eldiven giyen ve yüzlerini örten hırsızlar, dükkandaki perdeleri ve nevresim kumaşlarını toplamaya başladı. Bu sırada bir kişi de minibüste kalarak gözcülük yaptı.

2 dakika içinde soydular

İçerideki hırsızlar, 2 dakika içinde top top perde ve nevresimi minibüse yükledi. Dükkanda alacak bir şey kalmayınca minibüse binerek bölgeden uzaklaştılar.



Hırsızlık anında güvenlik kameralarına hiç bakmayan zanlıların aynı gece başka 3 iş yerine daha girdiği belirlendi.

Polis, çete üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.



