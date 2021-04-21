Havalar ısındı, dallardaki yeşil kirazlar kırmızıya döndü.

Türkiye'nin önemli kiraz merkezlerinden Manisa'da yılın ilk mahsulü toplandı.

[Fotoğraf: AA]

Sezonun ilk kirazının kilosu sembolik açık artırmada 500 liradan alıcı buldu.

[Fotoğraf: AA]

Türk kirazına yurt dışından da talep yüksek.

Almanya, Rusya ve Avusturya kiraz ihraç edilen ülkelerin başında geliyor. 3 ülkeye geçtiğimiz yıl 224 milyon dolarlık kiraz ihraç edildi. Uzak Doğu ülkelerinin ihracattaki payı ise yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

Soğuk havanın etkisiyle rekolte kaybı yaşayan üretici, ürünün kalitesinden memnun.