Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yılın ilk kirazı 500 liraya satıldı
[Fotoğraf: AA]
Yaz mevsiminin habercisi kiraz tezgahlardaki yerini aldı. Manisa'da "kırmızı altın" olarak nitelendirilen erkenci kirazın hasadı da başladı. Cristobalina cinsi kirazın kilosu ise açık artırmada 500 liraya alıcı buldu.
Havalar ısındı, dallardaki yeşil kirazlar kırmızıya döndü.
Türkiye'nin önemli kiraz merkezlerinden Manisa'da yılın ilk mahsulü toplandı.
[Fotoğraf: AA]
Sezonun ilk kirazının kilosu sembolik açık artırmada 500 liradan alıcı buldu.
[Fotoğraf: AA]
Türk kirazına yurt dışından da talep yüksek.
Almanya, Rusya ve Avusturya kiraz ihraç edilen ülkelerin başında geliyor. 3 ülkeye geçtiğimiz yıl 224 milyon dolarlık kiraz ihraç edildi. Uzak Doğu ülkelerinin ihracattaki payı ise yükseldi.
[Fotoğraf: AA]
Soğuk havanın etkisiyle rekolte kaybı yaşayan üretici, ürünün kalitesinden memnun.
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