Sabiha Gökçen yeniden uçuşa açıldı08 Ocak 2020 Çarşamba 07:02 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 07:05
Uçuşlara, yaklaşık 21 saat kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler, sabah saat 06.00'dan itibaren normale döndü.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağı, elverişsiz hava koşulları sebebiyle inişi sırasında pistten çıktı. Yolcular yara almadan uçaktan tahliye edildi. Uçuşlara, yaklaşık 21 saat kapatılan havalimanında seferler, sabah saat 06.00'dan itibaren normale döndü.
Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen'e uçacak yolcuları için, İstanbul Havalimanı'na 20 ek sefer koydu. İstanbul Havalimanı'na giden yolcular için servis imkanı sunuldu.
Uçuşu sabah erken saatte olan yolcular havalimanında bekledi. Uçuş saati geç olanlar ise çevredeki otellere yerleştirildi.
Toprak zemine saplanan Boeing 737-800 tipi uçak, ekiplerin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak sabaha karşı hangara çekildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar da sabah saat 06.00'dan itibaren yeniden başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber