İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal08 Ocak 2020 Çarşamba 05:57 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 05:57
Elverişsiz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları sebebiyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal oldu.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler:
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal olan seferleri:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)