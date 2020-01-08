Türkiye

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal

08 Ocak 2020 Çarşamba 05:57 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 05:57

Elverişsiz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.