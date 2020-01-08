Türkiye
Pendik’te otomobili yanan sürücü ağır yaralandı08 Ocak 2020 Çarşamba 06:18 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 06:19
Pendik’te seyir halindeki otomobilde çıkan yangında, sürücü ağır yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Pendik'te seyir halindeki Adem Polat idaresindeki 42 KJ 802 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
İtfaiye ekiplerince, otomobildeki yangın söndürülürken ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA